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    Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

    Kayseri Melikgazi'de oyun oynadığı odanın penceresinden düşen 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
    • 26.07.2022 - 23:48
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 00:12
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    Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 5’inci kattaki evlerinin odasında, pencerenin kenarındaki yatakta oyun oynayan yabancı uyruklu S.D. (9) dengesini kaybederek yere çakıldı.

    Ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı S.D.’yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti VİDEO

    Kayseri de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti #1

    Kayseri de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti #2


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