Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

Kayseri Melikgazi'de oyun oynadığı odanın penceresinden düşen 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 5’inci kattaki evlerinin odasında, pencerenin kenarındaki yatakta oyun oynayan yabancı uyruklu S.D. (9) dengesini kaybederek yere çakıldı.

Ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı S.D.’yi ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri de olayın meydana geldiği binada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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