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- Kayseri'de araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 06.05.2020 - 08:41
Kayseri'de Melikgazi ilçesinde Ahmet K. yönetimindeki 06 GLK 89 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası sürücü ile beraber Ahmet V. (31) ve Mustafa B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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HASTANEYE KALDIRILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ
Ahmet V. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı, otomobil kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.