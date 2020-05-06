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    Kayseri'de araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 08:41
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    Kayseri'de araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kayseri'de Melikgazi ilçesinde Ahmet K. yönetimindeki 06 GLK 89 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sonrası sürücü ile beraber Ahmet V. (31) ve Mustafa B. yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kayseri'de araç istinat duvarına çarptı ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

    Ahmet V. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı, otomobil kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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