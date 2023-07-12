Kayseri’de araçtan tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı
İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil içerisinden tüfekle parka doğru açtı.

3 kişi hedef olup yaralandı

Olayda, Ö.R., M.R. ve S.Y. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de araçtan tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.