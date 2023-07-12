Kayseri’de araçtan tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içerisinden tüfekle açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

İHA Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil içerisinden tüfekle parka doğru ateş açtı. 3 kişi hedef olup yaralandı Olayda, Ö.R., M.R. ve S.Y. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırıldılar Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.