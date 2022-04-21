Kayseri'de aşı yaptırmak isteyen bir kişi, sağlık çalışanına saldırdı

Kayseri'de Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (68) isimli kadın, tartıştığı sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda L.S. isimli kadın, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek aşı yaptırmak istedi.

L.S., aile hekimi Tuba Karauz ile sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bozbıyık'ın aşı yapacağı sırada aile hekimi Karauz odadan çıkınca L.S., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Sağlık çalışanına saldırdı

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine L.S., Fatma Bozbıyık'ı darbetti, aile hekimi Karauz'a da hakaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltına aldı. L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile Sağlığı Merkezine Kovid- 19 aşısı olmak için başvuran kişiye aşısı yapılması sonrasında gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulunmuş ve arkasından aile sağlığı çalışanı arkadaşımızın boynuna sarılarak sıkmaya çalışarak darbedilmiştir. Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışılmış ve olay daha sonra adli makamlara yansıtılmıştır. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.