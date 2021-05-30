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    Kayseri'de bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı

    Kırlangıç Vadisi'nde dere yatağında bacağı kırılan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bölgeden alınıp, sedye ile taşınarak sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 14:37
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    Kayseri'de bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'ndeki dere yatağında besici Samet Erdoğan, hayvanlarını otlatırken bir ineğinin bacağı kırıldı.

    Besici, hayvanı için itfaiye ekiplerine haber verdi.

    400 METRE SEDYEYLE TAŞINDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. 8 saat süren çalışma sonucu bölgeden alınan hayvan, sedyeye konularak, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki araca taşındı.

    Hayvanını teslim alan besici Erdoğan, itfaiye erlerine teşekkür etti.

    Kayseri de bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı #1

    Kayseri de bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı #2

    Kayseri de bacağı kırılan inek, sedye ile taşındı #3

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