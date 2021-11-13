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Kayseri'de benzin istasyonuna gaspta bulunan şahıs için polis harekete geçti

Kayseri'de benzin istasyonuna gaspta bulunan şahıs için polis harekete geçti

Kocasinan ilçesinde bir kişi benzin istasyonundaki marketi gasp etti. 3 bin lira TL alarak, bölgeden kaçan hırsıza karşı, polis ekipleri arama çalışması başlattı.