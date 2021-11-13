Kayseri'de benzin istasyonuna gaspta bulunan şahıs için polis harekete geçti
Kocasinan ilçesinde bir kişi benzin istasyonundaki marketi gasp etti. 3 bin lira TL alarak, bölgeden kaçan hırsıza karşı, polis ekipleri arama çalışması başlattı.
- İHA
- 13.11.2021 - 04:00
Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bir şahıs benzin istasyonuna gaspta bulundu.
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonun marketine giren maskeli şahıs, kasiyere bıçak doğrulttu.
3 BİN TL'Yİ GASP EDEN ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI
Bıçak zoruyla kasada bulunan yaklaşık 3 bin TL'yi gasp eden şahıs, daha sonra koşarak istasyondan uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.