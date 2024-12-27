Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İHA

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanındaki bıçak ile Y.D.'ye (46) saldırdı. Y.D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, şüpheli de kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.D. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

POLİSLER ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelinin de polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.