Kayseri'de bir baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

Kayseri'de Adem D., tartıştığı oğlu Ali İhsan D.'yi bıçakla yaraladı. İhsan D. hastaneye kaldırılırken, baba Adem D. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Köşk apartmanında meydana gelen olayda, iftar sonrası Adem D., aynı evde yaşayan oğlu Ali İhsan D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA OĞLUNU YARALADI

Kavgaya dönüşen olayda baba Adem D., mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ali İhsan D.'yi karnından bıçakladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OĞLU HASTANEYE KALDIRILIRKEN, BABA TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlunu yaralayan baba Adem D. ise suç aleti bıçakla birlikte eve gelen polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.