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Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası

Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası

Kayseri'de bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.