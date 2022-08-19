Petrol
96.86
0.28%
Euro
18.1966
-0.35%
Dolar
18.0921
0.07%
Altın
1.018
-0.32%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
392.933
-8.17%
BTXN Coin
5.94
-3.57%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası

    Kayseri'de bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.
    • 19.08.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası

    Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı.

    Gelin ve damat tarafı kavga etti

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.

    2 polis yaralandı

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

    Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    5 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #1

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #2

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #3

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #4

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #5

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #6

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #7

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #8

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #9

    Kayseri de bir düğünde halay başı ve müzik seçimi kavgası #10


    İlginizi Çekebilir

    Gençleri kayığına almayan şahıs kurşuna dizildi
    3. Sayfa

    Gençleri kayığına almayan şahıs kurşuna dizildi

    Şanlıurfa'da kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2’si ağır 5 yaralı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2’si ağır 5 yaralı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir