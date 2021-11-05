Kayseri'de bir iş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 500 cinsel içerikli hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 05.11.2021 - 18:17
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından ilçeye bağlı Argıncık mahallesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.
12 BİN 500 ADET CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda 12 bin 500 adet cinsel içerikli ilaç ve hap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.