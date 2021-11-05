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Kayseri'de bir iş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri'de bir iş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 500 cinsel içerikli hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.