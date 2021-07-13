Euro
10.1674
-0.83%
Dolar
8.6205
-0.17%
Altın
501.12
-0.07%
Borsa
1.347
-0.75%
Bitcoin
281.175
-2.28%
EXEN Coin
26.23
-2.95%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Kayseri'de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

    Kayseri'de 45 yaşındaki Hülya Baltacı, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu 25 yaşındaki Akın Ç.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 20:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

    Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana gelen olayda, aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti.

    BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

    Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Kayseri de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı #1


    Kayseri de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir