Kayseri'de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Kayseri'de bir kadın, tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Kayseri'de 45 yaşındaki Hülya Baltacı, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu 25 yaşındaki Akın Ç.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana gelen olayda, aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



