Kayseri'de bir kişi, at kafası maskesiyle sokağa çıktı

İHA
Gün geçmiyor ki, ‘bu da olmaz’ denilecek bir an yaşanmasın…
Türkiye’nin en kalabalık, İç Anadolu’nun da en büyük ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri’de, ilginç bir genç, kameralara takıldı.
Gören şaştı kaldı
Uzun boylu genç, kafasına taktığı at maskesiyle şehrin en işlek noktalarından biri olan Sivas Caddesi'nde gezdi.
Genci görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.
İlgi çekmeyi başardı
İlgi çekmeyi başaran genci görenler, hemen cep telefonlarına sarıldı.
Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli genç, şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.