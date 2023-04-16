Kayseri'de bir kişi, at kafası maskesiyle sokağa çıktı Kayseri’nin en işlek caddelerinde birinde bir gencin at kafası maskesiyle dolaşması görenleri şaşkınlığa uğrattı.

İHA

Gün geçmiyor ki, ‘bu da olmaz’ denilecek bir an yaşanmasın…

Türkiye’nin en kalabalık, İç Anadolu’nun da en büyük ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri’de, ilginç bir genç, kameralara takıldı.

Gören şaştı kaldı

Uzun boylu genç, kafasına taktığı at maskesiyle şehrin en işlek noktalarından biri olan Sivas Caddesi'nde gezdi.

Genci görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

İlgi çekmeyi başardı

İlgi çekmeyi başaran genci görenler, hemen cep telefonlarına sarıldı.

Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli genç, şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu.