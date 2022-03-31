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    Kayseri'de bir kişi kavga sırasında yanlışlıkla ağabeyini vurdu

    Kayseri'de iş yerinin önünü süpüren yan komşusuyla 'toz çıkıyor' diyerek tartışıp kavga eden Emre Akbulut, araya giren ağabeyi Merdan Akbulut'u arbede sırasında tabancayla elinden yaraladı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:40
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    Kayseri'de bir kişi kavga sırasında yanlışlıkla ağabeyini vurdu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde mermerci Ufuk Boran, iş yerinin önünü süpürürken aynı işi yapan yan komşusu Emre Akbulu,t 'toz çıkıyor' diyerek duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN AĞABEYİNİ VURDU

    Emre Akbulut, iş yerinden tabancasını alıp Boran’a doğrulttu. Bu sırada, kavgayı ayırmak için araya Akbulut'un ağabeyi Merdan Akbulut girdi. Arbede sırasında tabanca ateş aldı. Merdan Akbulut elinden yaraladı.

    Kendi imkanları ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne giden Merdan Akbulut, tedaviye alındı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Emre Akbulut’u gözaltına aldı.

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