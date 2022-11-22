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    Kayseri'de bir kişi yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu

    Kayseri'de yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan 27 yaşındaki Mükremin Gön, ağır yaralandı.
    • 22.11.2022 - 00:50
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    Kayseri'de bir kişi yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu

    Saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Mükremin Gön, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

    Ağır yaralanan kişi tedavi altında

    Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gön, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    DHA'nın haberine göre polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de bir kişi yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu #1

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