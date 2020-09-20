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    Kayseri'de bir şahıs hamile eşini karnından bıçakladı

    Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.
    • AA
    • 20.09.2020 - 14:15
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    Kayseri'de bir şahıs hamile eşini karnından bıçakladı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.

    HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

    Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kayseri de bir şahıs hamile eşini karnından bıçakladı #1

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