Kayseri'de bir şahıs hamile eşini karnından bıçakladı

Kayseri'de bir şahıs hamile eşini karnından bıçakladı

Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.

HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.