Kayseri'de şüphelilerin midesinden 60 kapsül uyuşturucu çıktı Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, midesinde yaklaşık 60 kapsül uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucular röntgen çekimi ile görüldü.

DHA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 şüphelinin Doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

Röntgen çekildi, 60 kapsül uyuşturucu görüldü

Muayene edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. Röntgen çekimi sonrası şüphelilerin midesinde yaklaşık 60 kapsül içinde toplam 500 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Midelerinden çıkarıldı

Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, tedavi işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.