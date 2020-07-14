Dolar
6.86
0.0014%
Euro
7.787
0.0359%
Altın
1801.77
-0.0443%
Borsa
118398.67
3.127%
G. Altın
397.356
-0.0467%
Bitcoin
63462.37
-0.6997%
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi

    Kocasinan ilçesinde kayınbiraderiyle tartışan bir terzi, evinin balkonunda beklemeye başlayınca polis müdahale etti.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 02:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi

     

    Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Erkilet General Emir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, terzi Mehmet K. ile kayınbiraderi Ş.Y. telefonda tartıştı.

    Tartışma sırasında her iki tarafta iddia yöre birbirlerine hakaret içerikli sözler söyledi. Ş.Y.'nin telefonu kapatmadan evine geleceğini söylediği Mehmet K., eline pompalı tüfeği alarak balkona çıktı.

    Mehmet K.'yı elinde silahla balkonda gören komşuları tedirginlik yaşarken, ailesi de intihar edebileceğinden kuşkulandı.

    Eşi Y.K.’nın  ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Mehmet K.’nın evinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşları da olay yerinden uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #1

    POLİS 2.5 SAAT İKNA İÇİN GÖRÜŞTÜ

    Polis ekipleri elinde pompalı tüfekle bekleyen Mehmet K'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Mehmet K.'nın eşi Y.K., kocasının intihar edebileceği korkusuyla yanından ayrılmadı.

    Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mehmet K. ikna edilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #2

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #3

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #4

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #5

    Kayseri'de bir terzi tartıştığı kişiyi silahla bekledi #6

    Görüş Bildir