Kayseri'de Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

Kayseri'de, polisin Bitcoin üretimi yapılan 7 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye gelerek kurdukları sistemle Bitcoin üretimi yapan 7 adres tespit etti.

6 KİŞİ YAKALANDI

Polisin eş zamanlı olarak yaptığı baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.