Kayseri'de Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı
Kayseri'de, polisin Bitcoin üretimi yapılan 7 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 30.12.2021 - 17:13
- Güncelleme : 30.12.2021 - 17:17
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye gelerek kurdukları sistemle Bitcoin üretimi yapan 7 adres tespit etti.
6 KİŞİ YAKALANDI
Polisin eş zamanlı olarak yaptığı baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.