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    Kayseri'de Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

    Kayseri'de, polisin Bitcoin üretimi yapılan 7 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 17:17
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    Kayseri'de Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye gelerek kurdukları sistemle Bitcoin üretimi yapan 7 adres tespit etti.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Polisin eş zamanlı olarak yaptığı baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kayseri de Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı #1

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