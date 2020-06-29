Kayseri'de bodrumdan hayvan iskeleti çıktı

Kedi ya da sansar olduğu düşünülen iskeleti müzeye teslim edeceğini söyleyen kuaför, "Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum." dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker (39), dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi.

Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü.

Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Çeliker, Müze Müdürlüğü’nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, "Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz. Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir." dedi.