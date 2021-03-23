Kayseri'de boşanma aşamasındaki adam yüksek gerilim direğine çıktı

Kayseri'de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen şahıs Kayseri Şehir Hastanesi yanında bulunan yüksek gerilim direğine çıktı.

YARIM SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN İNDİRİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından direkten indirilen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















