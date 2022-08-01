Kayseri'de çaldıkları kabloları yakan hırsızlık, yangın çıkardı
Kayseri'de hırsızların kablo yakmaya çalıştığı otluk alanda çıkan yangında 30 dönümlük arazi küle döndü.
- 01.08.2022 - 19:28
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan boş alanda iddiaya göre hırsızlar çaldıkları kabloları yaktı.
Kabloları bırakıp kaçtılar
Alevler otluk alana yayılırken, hırsızlar kabloları bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
30 dönümlük alan küle döndü
İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 30 dönümlük alan küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.