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    Kayseri'de çalınan 61 bin euroluk kasa bahçede gömülü bulundu

    Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir ikametten kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 00:43
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    Kayseri'de çalınan 61 bin euroluk kasa bahçede gömülü bulundu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 61 bin Euro değerinde kasa çalındığı ihbarı aldı.

    61 BİN EUROLUK KASA BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti. İkamette yapılan aramalarda çalınan kasa bahçede gömülü olarak bulunurken, ikamette bulunan S.A (35), E.A. (32) ve E.A. (15) yakalandı.

    Ekipler bulunan kasayı muhafaza altına alırken, yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
    Kayseri de çalınan 61 bin euroluk kasa bahçede gömülü bulundu #1


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