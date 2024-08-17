Kayseri'de cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı Kayseri'de cenazeye giden aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri-Malatya Karayolu 30. kilometresinde, Erzurum'dan Konya'ya cenazeye giden S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil içerisindeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede T.A., Z.B., F.B. ve H.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar S.D. ile Z.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)