Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
DHA

Kayseri'de sokak ortasında yaşanılan olayda kan aktı..

Saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal Bulvarı ile Çeşmeli Caddesinin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Barış B. ile husumetli olduğu ileri sürülen Mahmut D. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurularak yaralandı

Barış B. belinden çıkardığı tabancayla Mahmut D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaçan saldırgan aranıyor

Adrese gelen ekipler Mahmut D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.