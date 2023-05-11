Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kayseri'de Mahmut D. isimli kişi, tartıştığı husumetlisi Barış B. tarafından sokak ortasında tabanca ile vuruldu.

DHA

Kayseri'de sokak ortasında yaşanılan olayda kan aktı..

Saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal Bulvarı ile Çeşmeli Caddesinin kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Barış B. ile husumetli olduğu ileri sürülen Mahmut D. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurularak yaralandı

Barış B. belinden çıkardığı tabancayla Mahmut D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçan saldırgan aranıyor

Adrese gelen ekipler yaralı Mahmut D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.