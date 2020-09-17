Kayseri'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa mahallesindeki çöp konteynerine bebek cesedi gören bir kişinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.
- DHA
- 17.09.2020 - 18:52
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa mahallesindeki çöp konteynerine bebek cesedi gören bir kişi polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, çöp konteynerinde örtüye sarılı olan erkek bebek cesedini çıkardı.
YENİ DOĞMUŞ OLDUĞU BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu belirlendi.
Ceset, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.