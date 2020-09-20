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    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

    Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 genç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 01:19
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    Kayseri'de dağlık alanda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. Etap yakınlarındaki dağlık alanda Ersen Ç. Serkan Ç., Alim S. ve Arif E. isimli gençler gündüz saatlerinde gezmeye çıktı. Havanın kararmasıyla kaybolan ve uçurumun kenarına kadar gelen gençler 112’yi arayarak yardım istedi.

    AFAD EKİPLERİ, BİR SAATLİK ARAMA SONUCU BULDU

    Gençlerin yardım çağrısı sonrasında bölgeye polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında bulundukları yenden kurtarılan gençler, polis ekiplerine teslim edildi.

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı #1

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı #2

    Kayseri de dağlık alanda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı #3

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