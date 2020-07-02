Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Kocasinan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.