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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

    Kocasinan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 22:32
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı #1

    DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı #2

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