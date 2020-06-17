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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

    Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu bir kişi ve annesi kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 19:28
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Ş.E. VE yine terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten annesi H.E.'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

    İKİ ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E. ve H.E.'yü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, arama sırasında ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
    Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu emniyete götürüldü.

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