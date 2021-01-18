Kayseri'de definecilerin talan ettiği kiliseye restorasyon yapılacak

Defineciler tarafından tahrip edilen 721 yıllık Aziz Georgios Kilisesi, kamulaştırılarak restore edilecek.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinin merkezine 21 kilometre uzaklıkta olan Başköy mevkisinde bulunan tarihi Aziz Georgios Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kilise, geçmişten bu yana definecilerin saldırısına uğruyor.

İçinde farklı bölmeler bulunan 721 yıllık kilise, defineciler tarafından çok kez tahrip edildi.

ÇUKUR KAZDILAR

Kilisenin içi yapılan kazılar nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, duvarlardaki fresklere de zarar verildi. Kilisenin bir başka bölümünde de definecilerin çukurlar kazarak zarar verdiği görüldü.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN ZİYARETÇİLER GELİYORDU

Kilisenin yakınında bulunan Başköy Mahallesi'nde oturan Yaşar Çelik, "30 yıl öncesinde Brezilya, Bulgaristan ve Arjantin'den çok turist gelirdi. Bu kiliseye gelen defineciler hem kilisenin içini hem de çevresini tahrip ediyorlar. Kiliselerin korunmasını ve bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

KAMULAŞTIRILACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise kilisenin bulunduğu alanın kamulaştırılıp, restore edileceğini belirtti.

















