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    Kayseri'de depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı

    Kayseri'de bir iş yerinin deposundan 450 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli yakalandı.
    • 23.07.2022 - 22:58
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    Kayseri'de depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı

    Kayseri'de Altınoluk mahallesinde bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yeri deposundan toplam 450 bin TL değerindeki inşaat malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

    Malzemeler sahibine teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri tespit edilerek yakalandı. Ele geçirilen malzemeler ise ekiplerce sahibine teslim edildi.

    Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri de depodan 450 bin TL lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı #1


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