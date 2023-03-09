Kayseri'de depremde ağır hasar alan 5 katlı bina boşaltıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 5 katlı bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle derinden sarsıldı..

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.

46 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, on binlerce insan evsiz kaldı..

Yaraların sarılmaya başlandığı bölgede, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Depremin hissedildiği Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki 5 katlı Papatya Apartmanı da hasar gördü.

Güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce incelenen bina için 'ağır hasarlı' raporu verildi. 10 daireden oluşan bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen ve güvenlik şeridi çekilen bina, daha sonra yıkılacak.