Kayseri'de depremde ağır hasar alan bina, suç mekanı oldu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Papatya Apartmanı, hırsızların ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldi. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri de yetkililerden yardım istedi.

İHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremler Türkiye'yi derinden sarstı..

11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti..

Bölgede yaralar sarılırken, depremlerden etkilenen komşu illerden olan Kayseri'de de bazı binalar ağır hasar aldı..

Bunlardan biri de Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan Papatya Apartmanı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından binaya ağır hasar raporu verildi.

Boşaltılan hasarlı bina hırsızların, uyuşturucu kullananların meskeni oldu

Ağır hasarlı apartman boşaltıldıktan sonra girişi kapansa da hırsızlar binanın arka cephesindeki bir evin penceresini sökerek içeri girmeye, daha sonra da banyo ve tuvalet pencerelerinden yan binalara geçmeye başladı.

Binaya giren hırsızların yanı sıra, uyuşturucu madde kullanan şahıslar da içeride yangın çıkartmaya başlayınca apartmanın bitişiğinde bulunan bina sakinleri ayaklandı.

Komşular rahatsız

Papatya Apartmanı'na komşu olan Yıldız ve Manolya Apartmanı sakinleri, yetkililerden hırsızlar ve binaya giren şahıslar konusunda yardım istedi.

"Ağır hasarlı diye kapatıldı, o günden beri birkaç dairesini yaktılar"

İçeri giren şahısların çıkardığı yangınların kendilerine ve mallarına zarar verebileceğini söyleyen Yıldız Apartmanı sakinlerinden Mualla Silahtar, şu ifadeleri kullandı:

Burası 40 yıldır bildiğim bir yer. Hemen yanımızdaki belediye bloklarının bize bitişik nizami olan Papatya Apartmanı, depremin ardından ağır hasarlı diye kapatıldı. O günden beri birkaç dairesini yaktılar. İçeride uyuşturucu madde kullanıldığını görenler var, ben de gördüm bizzat. Kaçıştıklarını da gördüm. Sürekli olarak soygun halindeler. Ön taraf şeritli olduğu halde arkadan girilecek yerlerden girip evleri soyuyorlar tuvalet penceresinden falan. Biz hemen yandayız, evimiz yanabilir, doğalgazımız patlayabilir, bize zarar verebilir. Bu binayla ilgili biz CİMER'e de yazı yazdık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de gittik ama hiçbir işlem yapılmadı. Can güvenliğimiz yok.



Mantolamalar malum hemen kıvılcım alabilir, mal güvenliğimiz yok. Akşam geçerken korkuyoruz. Burası ıssız bir cadde zaten çünkü daha ben dün gördüm. 2 tane iri yarı adam eve arka bahçeden girdiler. Birisi bazayı birisi de başlığını alıp gittiler. Polis çağırdık ama arka taraf yine 4. katta cam ve pvc söken biri varmış onu yakaladılar. Biz 6 Şubat'tan beri bu durumları yaşıyoruz ve çok huzursuzuz. Bize kim yardım edebilirse yardım istiyoruz. Biz sesimizi duyuramadık. Gereken her yere başvurduğumuz halde yardımcı olunmadı. Lütfen gereken yapılsın. Bizim ölmemizi mi bekliyorlar? Ya da apartmanımızın komple yanmasını mı bekliyorlar.

"Buna bir çare bulunması lazım"

Hasan Günindi de, “Burada Papatya Apartmanı'na ağır hasarlı raporu verdiler. Ben yan tarafında bulunan Manolya Apartmanı'nda oturuyorum. Hırsızlar arka cepheden giriyorlar 5. kata kadar hep soydular. Yangın çıkarttılar. O kadar rahatsızız ki komşularım hep buradalar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir şey deyince hemen evini yakıyorlar, kırıyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Buna bir çare bulunması lazım. Buranın banyo penceresinden bizim binaların banyolarına geçiyorlar, evlerde ne varsa alıp götürüyorlar” ifadelerini kullandı.