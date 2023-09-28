Kayseri'de dirft atan sürücüye 20 bin lira ceza Kayseri’de polis ekipleri, drift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 TL ceza uygulandı.

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İHA

Trafik magandaları, diğer sürücülerin canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen magandalar dur durak bilmiyor..

Şehir magandası bu kez de Kayseri'de ortaya çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drift yapmak suretiyle vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürerek, huzuru bozan bir aracı tespit etti.

20 bin lira ceza

Yapılan tespit sonrası sürücüye 20 bin 342 TL para cezası yazıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)