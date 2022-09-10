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    Kayseri'de dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı

    Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın 9 bin euro ve 40 bin lirasını dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 15:45
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    Kayseri'de dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı

    Kayseri'de şüpheliler, 75 yaşındaki vatandaşı arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıttı.

    Yaşlı adama banka bilgilerinin ele geçirildiğini, şüpheliler arasında kamu görevlilerinin de olduğunu, birçok kişinin bankada bulunan paralarının bu kişiler tarafından yurt dışına çıkarılacağını söyleyen şüpheliler, şahsı korku ve paniğe sevk etti.

    Parayı poşetle teslim etti

    Ne yapacağını şaşıran yaşlı şahıs, korku ve panik halinde evinde bulunan 9 bin euro ve 40 bin lirayı poşete koyarak, şüpheli şahısların gönderdiği elemana sokak arasında poşeti teslim etti.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ve uzun süreli güvenlik kamera görüntüleri inceledi.

    İHA'nın haberine göre; mağdur vatandaştan poşet dolu parayı alan şahsın A.C. olduğunu tespit eden ekipler, Talas ilçesinde operasyon düzenledi.

    Şüpheli A.C., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Kayseri de dolandırdığı parayla aldığı arabaya binemeden yakalandı #1

    Parayla araba aldı

    Yapılan incelemede, A.C.’nin dolandırdığı parayla aldığı araba ve ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C., adliyeye sevk edildi.


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