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- Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi
Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi
Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.
- İHA
- 11.08.2020 - 21:13
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi.
Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi VİDEO
22 BİN 900 LİRA FAZLA VERDİ
Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para ödedi.
Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.