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    Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi

    Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 21:13
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    Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi

    Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi.

    Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi VİDEO

    22 BİN 900 LİRA FAZLA VERDİ

    Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para ödedi.

    Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

    Kayseri de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi #1

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