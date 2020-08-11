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Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi

Kayseri'de döviz bozduran kadına 22 bin lira fazla ödendi

Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.