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    Kayseri'de düğünde çıkan kavgada damat yaralandı

    Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada damat, gelinin kardeşi tarafından bıçakla yaralandı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 22:26
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    Kayseri'de düğünde çıkan kavgada damat yaralandı

    Belsin Anafartalar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre O.G. ile gelin F.G.’nin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı.

    DAMAT YARALANDI

    Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K., düğün pastasının yanındaki bıçakla O.G.’yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Polis ekipleri kavgayı büyümeden ayırırken elinden yaralanan damat O.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de düğünde çıkan kavgada damat yaralandı #1

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