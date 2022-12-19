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Kayseri'de el feneri ile girdiği inşaatlardan demir çalan hırsız tutuklandı

Kayseri'de el feneri ile girdiği inşaatlardan demir çalan hırsız tutuklandı

Kayseri Talas'ta el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahıs, önce kameraya, ardından da polis ekiplerine yakalandı.