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    Kayseri'de el feneri ile girdiği inşaatlardan demir çalan hırsız tutuklandı

    Kayseri Talas'ta el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahıs, önce kameraya, ardından da polis ekiplerine yakalandı.
    • 19.12.2022 - 22:49
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    Kayseri'de el feneri ile girdiği inşaatlardan demir çalan hırsız tutuklandı

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de el feneri ile girdiği üç farklı inşaattan 40 bin TL değerinde demir çalan şahsı yakalamak için Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın E.Ö. olduğunu tespit etti.

    Hırsız tutuklandı

    Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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