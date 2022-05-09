Kayseri'de elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de elektrik akımına kapılan elektrik tesisatçısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karatay Mahallesi’nde meydana gelen olayda elektrik tesisatçılığı yapan Keykubat D. (32), evinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılan elektrik tesisatçısı hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan talihsiz adam, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulans ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keykubat D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.