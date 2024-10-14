İHA
Kayseri'de korku dolu anlar yaşandı..
Gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde araçla sokağa gelen 2 kişi bir evi kurşunladı.
Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahısları tespit etti.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda O.T. (28) ve B.T. adlı şüpheliler suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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