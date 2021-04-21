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    Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

    Kayseri'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
    • AA
    • 21.04.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:33
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    Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.

    Kayseri de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı #1

    Kayseri de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı #2

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