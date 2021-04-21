Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.