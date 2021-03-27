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    Kayseri'de foseptik açan kişi göçükte can verdi 

    Hacılar ilçesinde Cengiz Beyaz, foseptik açmak için kazdığı 2,5 metre derinliğindeki çukurda çalışırken, göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 22:18
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    Kayseri'de foseptik açan kişi göçükte can verdi 

    Saat 19.30'da sıralarında Hacılar ilçesi Yediağaç bölgesi Sakar Esmecik’te meydana gelen olayda, bağ evine foseptik açmak isteyen Cengiz Beyaz, kazdığı 2,5 metrelik çukurda, kar yağışı sonrası yumuşayan toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Beyaz, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Beyaz’ın cansız bedeni, otopsi için ilçedeki devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de foseptik açan kişi göçükte can verdi  #1


    Kayseri de foseptik açan kişi göçükte can verdi  #2

    Kayseri de foseptik açan kişi göçükte can verdi  #3

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