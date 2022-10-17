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    Kayseri'de frenleri tutmayan kamyon, kaçış rampasında durabildi

    Develi'de yokuş aşağı inerken freni tutmayan kamyonun kaçış rampasında durması faciayı önledi.
    • 17.10.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 18:08
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    Kayseri'de frenleri tutmayan kamyon, kaçış rampasında durabildi

    Kayseri’den Develi istikametine giden 06 CDM 246 plakalı mobilya yüklü kamyonun, Aksu mevkiinde yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı.

    Sürücü kaçış rampasına girdi

    Frenlerin tutmadığını fark eden kamyon sürücüsü, aracı kaçış rampasına sürerek durdurdu.

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen olayda yaralanan olmazken sürücünün, içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonu kaçış rampasına sürmesi de meydana gelebilecek bir facianın önüne geçti.

    Kayseri de frenleri tutmayan kamyon, kaçış rampasında durabildi #1

    Kayseri de frenleri tutmayan kamyon, kaçış rampasında durabildi #2


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