Kayseri'de güvercin kümesinde 5 kilo esrar ele geçirildi

DHA
Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ülke genelinde hız kesmeden devam eden çalışmalarda binlerce vatandaş, zehir tacirleri tarafından zehirlenmekten kurtarılıyor.
Bunun son örneği de Kayseri'de yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ç. (27) ile C.U.'nun (20) uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı..
KÜMESTEN 5 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI
Şüphelilere ait güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü..
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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