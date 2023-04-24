Kayseri'de hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan kişi kaçarken yakalandı

İHA
Kayseri'de 23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, yakayı ele verdi..
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle 'hırsızlık' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kovalamaca sonucu yakalandı
Hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplamda 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö.'nün Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda polisi görünce kaçmaya çalışan G.Ö., kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine teslim edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ö., cezaevine teslim edildi.