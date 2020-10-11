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    Kayseri'de hayalet kılığına girip, sokağa çıktılar

    Beyaz çarşafları üstlerine geçirerek hayalet kılığına giren iki genç kızın, yolda yürürken önlerini göremeyince sağa sola çarptığı o anlar izleyenleri güldürdü.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 13:12
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    Kayseri'de hayalet kılığına girip, sokağa çıktılar

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan iki genç kız, üstlerine geçirdikleri beyaz çarşaf ile hayalet kılığına girerek sokağa çıktı.

    Kentin sokaklarında o halde yürümeye çalışan gençler, çarşaflar nedeniyle önlerini göremeyince ortaya komik görüntüler çıktı.

    SAĞA SOLA ÇARPIP DURDULAR

    Park halindeki bir araca ve yolun kenarında bulunan bir çöp kutusuna çarpan gençlerin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri kahkahaya boğarken, birçok kullanıcı ise 'Acemi hayaletler' yorumunda bulundu.

    Genç kızlar bir süre sonra gözden kayboldu.

    Kayseri'de acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi VİDEO

    Kayseri de hayalet kılığına girip, sokağa çıktılar #1

    Kayseri de hayalet kılığına girip, sokağa çıktılar #2

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