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Kayseri'de iki çocuktan haber alınamıyor

Kayseri'de iki çocuktan haber alınamıyor

5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve beraberindeki 17 yaşındaki Mahmut Gökşen her yerde aranıyor.