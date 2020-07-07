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    Kayseri'de iki çocuktan haber alınamıyor

    5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve beraberindeki 17 yaşındaki Mahmut Gökşen her yerde aranıyor.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 12:13
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    Kayseri'de iki çocuktan haber alınamıyor #1

    Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Osman Kılıç ve 17 yaşındaki Mahmut Gökşen’den aileleri 5 gündür haber alamıyor.

    AİLELER HABER BEKLİYOR

    5 gündür çocuklarından haber alamayan Kılıç ve Gökşen ailesi çocukları görenlerin polis veya jandarma ekiplerine bilgi vermelerini istedi.

    Polisin soruşturması sürüyor.

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