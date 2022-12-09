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    Kayseri'de iki kişiyi 781 bin lira dolandıran şüpheli gözaltında

    Kayseri'de sahte otomobil satış ilanıyla 2 kişiyi toplam 781 bin TL dolandıran V.K. (23), yakalandı.
    • 09.12.2022 - 12:14
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    Kayseri'de iki kişiyi 781 bin lira dolandıran şüpheli gözaltında

    6 Aralık'ta Kayseri'de meydana gelen olayda V.K., sosyal medyadan bulduğu iki otomobili satın almak için sahiplerini aradı.

    Sahipleri ile telefonda anlaşan V.K., bu kez otomobilleri satmak için sahte ilan verdi.

    V.K., aracı almak isteyen 2 kişiyi otomobillerin gerçek sahipleri ile cep telefonu ile görüştürerek buluşturdu.

    2 kişiden toplamda 781 bin lira para aldı

    Otomobilleri almak isteyen Y.A. 441 bin TL, H.Ş. ise 340 bin TL'yi noterin bulunduğu bina önüne gelerek havale ile araçların gerçek sahibi sandıkları V.K.'ya gönderdi.

    Otomobillerin sahipleri ise kendi hesaplarına para gelmediğini söyleyerek, satışı vermedi.

    Dolandırıcı yakalandı

    Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan Y.A. ve H.Ş., polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri V.K.’yi Adana'da yakalanarak, Kayseri'ye getirildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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