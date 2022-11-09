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    Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • 09.11.2022 - 01:58
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    Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

    Kayseri'de Talas ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen İrfan Keskin (49) yönetimindeki 38 ABP 456 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Sürücüler hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kayseri de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı #1

    Yaralılar tedavi altında

    İHA'nın haberine göre, kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı #2

    Kayseri de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı #3

    Kayseri de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı #4


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