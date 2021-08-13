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    Kayseri'de inşaat bekçisi silahla vuruldu

    Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisi, ziyarete gelen arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • AA
    • 13.08.2021 - 03:55
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    Kayseri'de inşaat bekçisi silahla vuruldu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırı gerçekleşti.

    Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'ndaki bir inşaatta bekçilik yapan H.D. ile yanına ziyarete gelen arkadaşı H.O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kayseri de inşaat bekçisi silahla vuruldu #1

    ARKADAŞINI SİLAHLA VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.K, arkadaşı H.D'yi tabancayla vurdu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralandığı öğrenilen inşaat bekçisi H.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kayseri de inşaat bekçisi silahla vuruldu #2

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