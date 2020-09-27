Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza

İş yerinde kumar oynarken yakalanan 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan ruhsatsız iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde bir iş yerinde 28 kişinin okey oynadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ve maske kurallarına uymadıkları tespit edildi.

88 BİN 284 LİRA CEZA

Okey oynayan 28 kişiye, toplam 88 bin 284 lira idari para cezası uygulandı. Karantina tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kumar oynatılan, alacak ve vereceklerin deftere yazıldığı iş yeri, faaliyetinden men edildi.

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