Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza

    İş yerinde kumar oynarken yakalanan 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira para cezası uygulandı.
    • AA
    • 27.09.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 12:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan ruhsatsız iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde bir iş yerinde 28 kişinin okey oynadığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ve maske kurallarına uymadıkları tespit edildi.

    88 BİN 284 LİRA CEZA

    Okey oynayan 28 kişiye, toplam 88 bin 284 lira idari para cezası uygulandı. Karantina tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

    Kumar oynatılan, alacak ve vereceklerin deftere yazıldığı iş yeri, faaliyetinden men edildi.

    Kayseri’de okey masasında yakalandılar 88 bin TL ceza yediler

    Kayseri de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza #1

    Kayseri de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza #2

    Kayseri de iş yerinde okey oynayan 28 kişiye 88 bin lira ceza #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir